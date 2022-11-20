Характеристики товара
Описание
Складной стол «Лайт» — находка для тех, кто работает за ноутбуком с дивана и не хочет садиться за письменный стол. Компактная конструкция позволяет парой движений разобрать столик (достаточно лишь перевернуть его, откинуть ножки до конца и перевернуть обратно) и экономит место в сложенном состоянии. Стол имеет встроенный подстаканник и углубления, куда можно сложить ручки или смартфон. Столешница сделана из безопасного и экологически чистого материала, устойчива к влаге и царапинам. Антискользящие накладки на ножках стола предотвратят неожиданные падения конструкции. Работать из кровати или сервировать завтрак в постель, читать перед сном или обедать на природе — какую бы цель вы ни преследовали, складной стол «Лайт» реализует её!
Преимущества:
• Удобно пользоваться в кровати или на диване.
• Подходит для работы за ноутбуком, приёма пищи или чтения.
• Имеет подстаканник.
• Имеет углубление для ручки или для мобильного телефона.
• Имеет ручку для переноски.
• Портативен.
• Не скользит благодаря специальным накладкам на ножках.
Основные характеристики
- Высота265 мм
- Ширина400 мм
- Длина600 мм
- Вес2.1 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный