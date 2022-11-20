Характеристики товара
Описание
Стол круглый, 116*74 см. Для каркаса используется стальная труба особой прочности 32*1 мм, а столешница, толщиной 5 см, выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Упаковка - белый картон, по 1 шт. в коробке.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 117*117*4,5 см.
Масса брутто: 12,0 кг.
Объем: 0,0616
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1160 мм
- Длина1160 мм
- Диаметр1160 мм
- Вес11 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка300 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1170 мм
- Высота упаковки1170 мм
- Глубина упаковки45 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки12 кг