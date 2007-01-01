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Настоящее фото товара Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый
26 оценок
8 29031
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 1Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 2Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 3Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 4Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 5Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 6
Распродажа

Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый

Артикул: CH-017-887
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1160 мм
  • Ширина1160 мм
  • Глубина1160 мм
  • Высота740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол круглый складной пластиковый Кейт 116, полиэтилен высокой плотности HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1160 мм
  • Ширина1160 мм
  • Глубина1160 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр1160 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1170 мм
  • Высота упаковки1170 мм
  • Глубина упаковки45 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики1160
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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