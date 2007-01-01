Характеристики товара
Описание
Стол круглый складной пластиковый Кейт 116, полиэтилен высокой плотности HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1160 мм
- Ширина1160 мм
- Глубина1160 мм
- Высота740 мм
- Диаметр1160 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка300 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1170 мм
- Высота упаковки1170 мм
- Глубина упаковки45 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики1160
- Изделия стопируютсяНет