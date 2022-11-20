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Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 1Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 2Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 3Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 4Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый - фото 5

Стол Кейт 116 круглый складной пластиковый

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Характеристики товара

Описание

Стол круглый, 116*74 см. Для каркаса используется стальная труба особой прочности 32*1 мм, а столешница, толщиной 5 см, выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Упаковка - белый картон, по 1 шт. в коробке.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 117*117*4,5 см.
Масса брутто: 12,0 кг.
Объем: 0,0616

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1160 мм
  • Длина1160 мм
  • Диаметр1160 мм
  • Вес11 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1170 мм
  • Высота упаковки1170 мм
  • Глубина упаковки45 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки12 кг

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