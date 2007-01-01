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Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - фото 1Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - фото 2Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - фото 3Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 4
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой производства ChiedoCover

Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой

Артикул: CH-068-853
9 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, золотой от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, бук, золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЗолотой
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4390
1800 900 750 16 33.9 4490
2000 900 750 16 36.8 5190
2400 900 750 16 42.5 5490
2700 900 750 16 46.9 5590
1800 800 760 26 45.4 6790
1800 900 760 26 50.1 7090
2000 900 760 26 54.8 8090
1800 800 766 32 54.1 7690
2000 900 766 32 65.6 8990
2400 900 766 32 71.6 9690

Отзывы

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Варианты каркаса

Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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