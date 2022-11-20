Характеристики товара
Описание
Складной столик для ноутбука и планшета. Обеспечивает прочную ровную поверхность как столик для еды, чтения и письма. Идеально подходит для работы, чтения, завтрака в кровати. Столик выполнен из дерева. Классический дизайн и натуральный цвет прекрасно впишется в любой интерьер. Столик можно покрасить, для этого достаточно покрыть ее морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.
Основные характеристики
- Высота235 мм
- Ширина305 мм
- Длина550 мм
- Количество мест1
- Размер упаковки56*32*5 см см