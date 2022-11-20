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Столик для ноутбука Сандино

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Характеристики товара

Описание

Складной столик для ноутбука и планшета. Обеспечивает прочную ровную поверхность как столик для еды, чтения и письма. Идеально подходит для работы, чтения, завтрака в кровати. Столик выполнен из дерева. Классический дизайн и натуральный цвет прекрасно впишется в любой интерьер. Столик можно покрасить, для этого достаточно покрыть ее морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.

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Основные характеристики

  • Высота235 мм
  • Ширина305 мм
  • Длина550 мм
  • Количество мест1
  • Размер упаковки56*32*5 см см

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