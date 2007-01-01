Характеристики товара
Описание
Длина - от 1200 до 2250 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 26 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет