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Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный

Артикул: CH-070-063
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветдуб сонома
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 4990
1500 750 16 36.0 5490
1800 750 16 47.0 6590
1200 760 26 45.4 7490
1500 760 26 66.5 8690
1800 760 26 92.2 9390


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Варианты каркаса

Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - столешница в цвете БукБук
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Лидер 3, D1500, дуб сонома, черный - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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