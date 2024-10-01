Характеристики товара
Описание
Классическая форма стола и один из самых любимых вариантов у наших Покупателей. Этому есть масса объяснений: размер стола компактный и в то же время достаточно вместительный для ежедневного использования 4 человек; по каждой стороне достаточно места чтобы поставить 4 широких стула вокруг стола; механизм раздвижения со стеклянной вставкой позволяет комфортно посадить еще 2 гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000/1300 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Диаметр1000/1300 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольядерево
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбежевый, венге
- ФормаКруглая