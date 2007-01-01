Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Диаметр900 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, антрацит
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница
Журнальный столик Гера, 50*50, белая керамика, сталь, тёмный хром
Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло
Набор кофейных столиков Tango, бежевый мрамор, черный