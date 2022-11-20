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Стол складной Натали серый - фото 1Стол складной Натали серый - фото 2

Стол складной Натали серый

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Характеристики товара

Описание

Габариты: 800 x 740 мм

Материал столешницы: полиэтилен высокой плотности HDPE

Вес: 7.1 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): Ø800х740мм.

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1055х800х70мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1070х820х70мм.
Цвет столешницы: серый
М/К Стальная круглая труба D25х1,2мм.
Вес нетто: 10 кг.
Вес в упаковке: 11 кг.
Объем: 0,061 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

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