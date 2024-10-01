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Стол Лоуен, венге/стекло белое глянец - фото 1Стол Лоуен, венге/стекло белое глянец - фото 2Стол Лоуен, венге/стекло белое глянец - фото 3Стол Лоуен, венге/стекло белое глянец - фото 4

Стол Лоуен, венге/стекло белое глянец

Артикул: CH-057-031
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классическая форма стола и один из самых любимых вариантов у наших Покупателей. Этому есть масса объяснений: размер стола компактный и в то же время достаточно вместительный для ежедневного использования 4 человек; по каждой стороне достаточно места чтобы поставить 4 широких стула вокруг стола; механизм раздвижения со стеклянной вставкой позволяет комфортно посадить еще 2 гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1000/1300 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, венге
  • ФормаКруглая

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