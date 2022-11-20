Характеристики товара
Описание
Стол «Говард» — непременный элемент для обустройства
столовой зоны. Столешница из натурального дерева надежно
закреплена на подстолье, изготовленном из массива бука
и облицованная натуральным шпоном ясеня. Устойчивые
ножки изящной формы в полной мере соответствуют классическому дизайну изделия.
В разложенном виде, длина стола - 1400 мм.
Выступ столешницы от ножки, мм: 15.
Расстояние между ножками по царге, мм: 610.
Расстояние от пола до царги, мм: 630.
Основные характеристики
- Длина1000/1400 мм
- Ширина1000 мм
- Высота765 мм
- Вес47,04 кг
- Каркасмассив бука
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия