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Стол раздвижной Говард 1Р, белый - фото 1Стол раздвижной Говард 1Р, белый - фото 2Стол раздвижной Говард 1Р, белый - фото 3Стол раздвижной Говард 1Р, белый - фото 4Стол раздвижной Говард 1Р, белый - фото 5Стол раздвижной Говард 1Р, белый - фото 6Стол раздвижной Говард 1Р, белый - фото 7Стол раздвижной Говард 1Р, белый - фото 8

Стол раздвижной Говард 1Р, белый

Артикул: CH-053-538
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол «Говард» — непременный элемент для обустройства

столовой зоны. Столешница из натурального дерева надежно

закреплена на подстолье, изготовленном из массива бука

и облицованная натуральным шпоном ясеня. Устойчивые

ножки изящной формы в полной мере соответствуют классическому дизайну изделия.

В разложенном виде, длина стола - 1400 мм.

Выступ столешницы от ножки, мм: 15.
Расстояние между ножками по царге, мм: 610.
Расстояние от пола до царги, мм: 630.

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Основные характеристики

  • Длина1000/1400 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота765 мм
  • Вес47,04 кг
  • Каркасмассив бука
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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