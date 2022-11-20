Характеристики товара
Описание
Полубарный стул серии Vicky латте — это европейский дизайн и удобство, которые придутся по вкусу, даже если у вас самые высокие требования к мебели. Стильные, как Виктория Бекхэм, стулья этой серии имеют V-образную строчку на спине, которая всегда поддержат уверенность в вашей победе и успехе в любом деле. Удобная высота 65 см, обитая рогожкой мягкая спинка, устойчивые ножки, комфортное сидение стула, способность выдержать до 150 кг нагрузки — кажется, в нём есть всё, что необходимо, чтобы занять заслуженное место в вашем интерьере.
Полное описание
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина410 мм
- Глубина490 мм
- Высота посадочного места 650 мм
- Обивкарогожка
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Материал ножекметалл
- Страна изготовленияРоссия