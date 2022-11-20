Стул полубарный Меган велюр серый

11 оценок

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Стул полубарный Меган велюр серый

4.1
8 490 ₽12 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка/2шт

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 19,000

Объем: 0,210

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Высота1000 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес8.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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