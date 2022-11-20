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Стул полубарный Vicky голубой

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Стул полубарный Vicky латте
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Стул полубарный Vicky латте

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул серии Vicky латте — это европейский дизайн и удобство, которые придутся по вкусу, даже если у вас самые высокие требования к мебели. Стильные, как Виктория Бекхэм, стулья этой серии имеют V-образную строчку на спине, которая всегда поддержат уверенность в вашей победе и успехе в любом деле. Удобная высота 65 см, обитая рогожкой мягкая спинка, устойчивые ножки, комфортное сидение стула, способность выдержать до 150 кг нагрузки — кажется, в нём есть всё, что необходимо, чтобы занять заслуженное место в вашем интерьере.
Полное описание

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота посадочного места 650 мм
  • Обивкарогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветголубой
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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