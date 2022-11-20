Cтул Чили полубарный

8 оценок

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Cтул Чили полубарный

4.6
4 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки
Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки
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Cтул Чили барный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Ширина450 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота1030 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасаметалл

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