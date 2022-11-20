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Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стул Фабрикант, черный каркас
Стол DENVER-2
Стол Denver
Стол RICHMOND
Стол OREGON
Стол BERGEN-3
Диван Томас, пасмурно серый
Стул DSW бирюзовый x4
Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево
Полубарный стул Мила, белый
Стул полубарный Тони, коричневый
Полукресло Лофт
Кресло Бордо