Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке 2 шт
Вес 14,92 кг
Объем 0,128
Основные характеристики
- Высота950/1160 мм
- Ширина440 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке 2 шт
Вес 14,92 кг
Объем 0,128
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