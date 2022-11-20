Характеристики товара
Описание
Стул Bruno выполнен в комбинации обивки из жаккарда и велюра на устойчивом металлическом каркасе отличаются прочностью и элегантностью. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.
Основные характеристики
- Длина560 мм
- Ширина600 мм
- Высота650 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Глубина610 мм
- Материалметалл, велюр, жаккард
- Цветжелтый, зеленый, серый