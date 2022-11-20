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Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

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Стул Paola зеленый с жаккардом

Характеристики товара

Описание

Стул Bruno выполнен в комбинации обивки из жаккарда и велюра на устойчивом металлическом каркасе отличаются прочностью и элегантностью. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.

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Основные характеристики

  • Длина560 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина610 мм
  • Материалметалл, велюр, жаккард
  • Цветжелтый, зеленый, серый

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