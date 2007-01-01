Полубарные стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный черный
Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный белый
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул прозрачный барный Фокс 75
Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул Чарлес Гост
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Барный стул Авага винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
4 400 ₽
Оптовая цена
4.7
Барный стул Авага винтажный пепельный
Настоящее фото товара Барный стул Авага винтажный черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 400 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул Авага винтажный черный
Настоящее фото товара Барный стул Авага винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
4 400 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул Авага винтажный мокко
Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Фокс 75 белый
Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Фокс 75 красный
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 940 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia полубарный черный
Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames барный DSW оранжевый
Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Элис полубарный мятный
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Элис полубарный темно-синий
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
12 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Дейзи зеленый
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
9 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул полубарный Дейзи коричневый
Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул полубарный Лофт Альтрон
Настоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Флэш черный
Настоящее фото товара Стул барный вращающийся Hoker красный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Новинка
3 990 ₽4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный вращающийся Hoker красный
Настоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
10 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Турин пудровый
Настоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
10 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Турин изумрудный
Настоящее фото товара Стул барный Турин бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Турин бежевая экокожа
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой серый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
10 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Турин со спинкой серый
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
8 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Турин со спинкой коричневый
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Турин со спинкой бежевый
Настоящее фото товара Полубарный стул Линц, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Полубарный стул Линц
Настоящее фото товара Полубарный стул Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
16 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Полубарный стул Версаль
Настоящее фото товара Барный стул Базель, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Барный стул Базель
Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул полубарный Лилиан, вельвет серый
Настоящее фото товара Стул полубарный Danny черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул полубарный Danny черный с черной подушкой
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, венге,, подушка синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер полубарный, венге,, подушка синий велюр
Настоящее фото товара Стул полубарный Лоренс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Новинка
12 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул полубарный Лоренс велюр синий
Настоящее фото товара Стул полубарный Лоренс велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Новинка
12 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул полубарный Лоренс велюр пыльно-розовый
Настоящее фото товара Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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