Характеристики товара
Описание
Тумба подкатная Арго АТЛ-04 Ясень шимо 440x450x600 Тумбы серии АРГО отлично дополнят ваш интерьер. Размер Тумбы 44х45х60 см. Тумба имеет 4 ящика с яркой внутренней отделкой. А также 4 колесика для мобильности. Верхний ящик оснащен замком для сохранности особо ценных вещей и документов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина450 мм
- Высота600 мм
- Цветясень
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет