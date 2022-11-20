Характеристики товара
Описание
Тумба для обуви малая. Дверь откидная, на пневматических лифтах, внутри одна щитовая полка
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина750 мм
- Глубина460 мм
- МатериалМДФ, ЛДСП
- Цветсерый
Тумба для обуви малая. Дверь откидная, на пневматических лифтах, внутри одна щитовая полка
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