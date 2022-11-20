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Тумба Caprio - фото 1

Тумба Caprio

5 оценок
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Тумба Boho

Характеристики товара

Описание

Тумба для обуви малая. Дверь откидная, на пневматических лифтах, внутри одна щитовая полка

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина460 мм
  • МатериалМДФ, ЛДСП
  • Цветсерый

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