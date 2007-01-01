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Настоящее фото товара Комод Джульетта узкий, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Комод Джульетта узкий, молочный
6 оценок
17 490
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Комод Джульетта узкий, молочный

Артикул: CH-053-230
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота930 мм
  • Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Идеальный классический комод для изысканной спальни. Пять удобных выдвижных ящика позволяют наиболее функционально использовать пространство и объем комода. Материалы, из которых выполняется комод, обеспечивают высочайшую надежность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота930 мм
  • Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
  • Высота ножек130 мм
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки33 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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