Характеристики товара
Описание
Стеллаж Скандика выполнен в лаконичном дизайне, сочетающем металл и текстуру дерева. Стеллаж явлется универсальным предметом интерьера, который можно разместить в квартире, офисе, загородном доме, отеле, кафе, салоне – спектр невероятно широкий. Может служить в качестве декора и зонирования помещения. Каркас из металлического профиля сварен бесшовной сваркой, что создает прекрасный эстетический вид.
Чтобы купить металлический стеллаж Скандика в стиле лофт – выберите необходимый цвет из предложенной палитры. Так же, возможно изменение размеров и материалов.
Основные характеристики
- Высота1480 мм
- Ширина600 мм
- Глубина300 мм
- Материалдуб, ЛДСП
- Материал каркасаметалл