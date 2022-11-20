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Стеллаж Скандика

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж Скандика выполнен в лаконичном дизайне, сочетающем металл и текстуру дерева. Стеллаж явлется универсальным предметом интерьера, который можно разместить в квартире, офисе, загородном доме, отеле, кафе, салоне – спектр невероятно широкий. Может служить в качестве декора и зонирования помещения. Каркас из металлического профиля сварен бесшовной сваркой, что создает прекрасный эстетический вид.

Чтобы купить металлический стеллаж Скандика в стиле лофт – выберите необходимый цвет из предложенной палитры. Так же, возможно изменение размеров и материалов.


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Основные характеристики

  • Высота1480 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина300 мм
  • Материалдуб, ЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Варианты покрытия

Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Серебро WerzalitСеребро Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Травертин WerzalitТравертин Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Вишня WerzalitВишня Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Белый WerzalitБелый Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Мрамор WerzalitМрамор Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Бук WerzalitБук Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Венге WerzalitВенге Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Орех WerzalitОрех Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Cream Outline WerzalitCream Outline Werzalit
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете ОрехОрех
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете БукБук
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете ВишняВишня
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Дуб СономаДуб Сонома
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Линум ВенгеЛинум Венге
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете ПикарПикар
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Ясень ШимоЯсень Шимо
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете СерыйСерый
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка
Стеллаж Скандика - покрытие в цвете БелыйБелый

Варианты каркаса

Стеллаж Скандика - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стеллаж Скандика - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стеллаж Скандика - каркас в цвете БелыйБелый
Стеллаж Скандика - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стеллаж Скандика - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стеллаж Скандика - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стеллаж Скандика - каркас в цвете ТитанТитан
Стеллаж Скандика - каркас в цвете БронзаБронза
Стеллаж Скандика - каркас в цвете ШампаньШампань
Стеллаж Скандика - каркас в цвете СереброСеребро
Стеллаж Скандика - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Выполненные заказы

Стеллаж Скандика, полки лдсп
Стеллаж Скандика, полки лдспСтеллаж Скандика, полки лдспСтеллаж Скандика, полки лдсп
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