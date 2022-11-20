Характеристики товара
Описание
Плетеные вазоны (кашпо) широко используются как в декорировании интерьера, так и при оформлении садовых территорий и двориков. С ними оформить очень красивые и эффектные клумбы на даче, балконе или лоджии совершенно несложно.
Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.
- Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
- Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.
Основные преимущества полимерной лозы:
- натуральный внешний вид;
- эстетичность;
- абсолютная влагоустойчивость;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- не гниют - не высыхают;
- отсутствие сучков и заноз;
- устойчивость к воздействию грибка;
- устойчивость к воздействию насекомых;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета;
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
- долговечность.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Диаметр380 мм
- Объем2000 мл
- Материалполимерная лоза
- Цветкоричневый, белый, черный