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Вазон Аксарка, высокий 810

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Характеристики товара

Описание

Плетеные вазоны (кашпо) широко используются как в декорировании интерьера, так и при оформлении садовых территорий и двориков. С ними оформить очень красивые и эффектные клумбы на даче, балконе или лоджии совершенно несложно.

Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.

  • Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
  • Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.

Основные преимущества полимерной лозы:

  • натуральный внешний вид;
  • эстетичность;
  • абсолютная влагоустойчивость;
  • высокая прочность к механическим повреждениям;
  • не гниют - не высыхают;
  • отсутствие сучков и заноз;
  • устойчивость к воздействию грибка;
  • устойчивость к воздействию насекомых;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
  • не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
  • долговечность.
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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Диаметр380 мм
  • Объем2000 мл
  • Материалполимерная лоза
  • Цветкоричневый, белый, черный

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