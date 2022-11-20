Кашпо Фиалка Бурга

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кашпо Фиалка Бурга

4.3
990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кашпо Фиалка Бурга S
Кашпо Фиалка Бурга S
Следующий Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40
Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40

Характеристики товара

Описание

Размер кашпо:25Х9Х10

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Ширина110 мм
  • Длина250 мм
  • Материалдерево, полиэстер, ткань

С этим товаром покупают

Комод BiduaНастоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
от47 400
Оптовая цена
6Хит

Комод Bidua

Комод Тринити с двумя секциямиНастоящее фото товара Комод Тринити с двумя секциями, произведённого компанией ChiedoCover
от61 999
Оптовая цена
9

Комод Тринити с двумя секциями

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
от83 190
Оптовая цена
12Хит

Комод BeFree BP-8024

Настоящее фото товара Комод Дикс, произведённого компанией ChiedoCover
44 500
14

Комод Дикс

Настоящее фото товара Комод Маяно, произведённого компанией ChiedoCover
77 300
14

Комод Маяно

Настоящее фото товара Комод Флайбано, произведённого компанией ChiedoCover
48 000
5

Комод Флайбано

Настоящее фото товара Комод Бруньера, произведённого компанией ChiedoCover
54 000
5

Комод Бруньера

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Настоящее фото товара Кашпо Вереск Дорос, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
9

Кашпо Вереск Дорос

Настоящее фото товара Стойка Новогодняя Туя Дайвен, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
8

Стойка Новогодняя Туя Дайвен

Настоящее фото товара Композиция Ирис Роли, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
10

Композиция Ирис Роли

Настоящее фото товара Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
9

Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель

Настоящее фото товара Композиция стойка Мох Тулон, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
10

Композиция стойка Мох Тулон

Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
9

Лофт перегородка №1

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от25 76020
32 200 ₽Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн