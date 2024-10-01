Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из серии Ravenna в современном стиле. Алюминиевый плафон диаметром 25 см поможет создать яркое направленное вниз освещение, подходящее для обеденной или барной зоны. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Светильник надежно и крепится к потолку с помощью крепежной планки. Простой дизайн и сочетание спокойных цветов светильника поможет дополнить качественным освещением любой современный интерьер. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1340 мм
- Материалметалл, алюминий, дерево
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветголубой, мятный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки1.20 кг