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Подвесной светильник V5091-4P Lingdal

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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник Lingdal от итальянского бренда Moderli. Стеклянные матовые плафоны создают мягкое и равномерное освещение. Металлический каркас длиной 90 см крепится к потолку на планку и дополнительно на один прочный трос. В качестве источника света используются лампы с цоколем G9. Общая площадь освещения составляет 18 м², что позволяет разместить данную модель светильника в больших и просторных помещениях.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 4
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина900 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

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