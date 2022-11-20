Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник Lingdal от итальянского бренда Moderli. Стеклянные матовые плафоны создают мягкое и равномерное освещение. Металлический каркас длиной 90 см крепится к потолку на планку и дополнительно на один прочный трос. В качестве источника света используются лампы с цоколем G9. Общая площадь освещения составляет 18 м², что позволяет разместить данную модель светильника в больших и просторных помещениях.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 4
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина100 мм
- Длина900 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный