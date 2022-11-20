Фитостойка Грей Анютины глазки S

11 оценок

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Фитостойка Грей Анютины глазки S

4.4
2 290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина250 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалткань, полиэстер, дерево

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