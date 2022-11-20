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Диван Riolo, латте

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Характеристики товара

Описание

Диван Riolo в современном дизайне поможет организовать стильную локацию для индивидуального отдыха. Комбинация плавных линий и пышных форм вызывает ассоциации с облаком или воздушным шаром. Мягкий, комфортный, нежный — идеальное место для игры фантазии и смелых мечтаний. Привлекательные изгибы, тактильно приятная обивка наполнены романтичным очарованием. Релаксовая эстетика дивана Riolo гармонично впишется в лаконичный, «нюдовый» интерьер или уравновесит экспрессивный настрой динамичной обстановки.

За удобство посадки отвечает просторное сиденье и эргономичная спинка, усиленная подушками. Модель смотрится компактно благодаря едва заметным цилиндрическим опорам, которые незаметно приподнимают конструкцию над полом. Эффект «левитации» создаёт атмосферу лёгкости и безмятежности. Многообразие цветовых решений позволит сочетать диван Riolo с мебелью и декором разных стилевых направлений.

Каркас дивана состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК.

В качестве настила сидения используются металлические пружины (тип «змейка»), войлок, несколько слоев пенополиуретана различных толщин и марок, синтепон. Состав настила спинки: резинотканевые ремни, слой пенополиуретана, синтепон. Подушки спинки имеет внутренний чехол из периотека на тканой основе, наполнитель – синтепух.

Лицевой чехол кресла - несъемный, крепится к каркасу при помощи мебельных скоб.

Лицевой чехол подушки спинки – съемный.

Наличие пластиковых цилиндрические опор черного цвета, высотой 25мм.

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Основные характеристики

  • Длина1720 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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