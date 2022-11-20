Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе
«фотографии
покупателей».
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 76*67*48
Вес брутто: 20,200
Объем: 0,240
Скатерть Ричард, круглая
Скатерть Сатин
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть ART
Скатерть Bamboo
Дорожка для стола, журавинка
Скатерть Габардин
Стул Норман велюр травяной
Стул Норман велюр черный
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный