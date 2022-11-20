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Стеллаж книжный ЛДСП 900*250*1500, белый - фото 1Стеллаж книжный ЛДСП 900*250*1500, белый - фото 2

Стеллаж книжный ЛДСП 900*250*1500, белый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Упаковка: 1550мм х 255мм х 165мм

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина250 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Цветбелый

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