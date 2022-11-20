Характеристики товара
Описание
Упаковка: 1550мм х 255мм х 165мм
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина900 мм
- Глубина250 мм
- МатериалЛДСП 16 мм
- Цветбелый
Упаковка: 1550мм х 255мм х 165мм
Подвесной светильник Chain №2
Люстра Grace 8
Скамья Ренессанс 1
Парикмахерское кресло Делис №3
Стул Joni, темно-коричневый/ черный
Диван Стэйт Гросс, экокожа Senator Coffee col.8
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден