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Модуль GRAND 1-местный угловой - фото 1

Модуль GRAND 1-местный угловой

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

81 х 81 х H70, высота от пола до сидения (без подушки) 39 см, подушка на сидение 9 см

каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 120
ВЕС НЕТТО: 9,8 кг

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