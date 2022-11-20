Характеристики товара
Описание
Современный диван Дрезден в лаконичном исполнении. Округлые формы и мягкая велюровая обивка делают модель максимально уютной и комфортной. Вертикальная строчка прекрасно дополняет образ и создает особенный вид.
Диван оборудован механизмом «клик-кляк», который включает в себя три уровня фиксации спинки: «стандарт», «релакс» и «спальное место». При раскладки дивана в спальное место, для доступа к опорам спинки необходимо расстегнуть молнии чехла и повернуть опору. Она автоматически зафиксируется в крайнем положении. Для того, чтобы убрать опору, необходимо нажать на кнопку, расположенную сбоку у основания и вернуть ее в исходное положение.
Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСП, ДВП
Материал ножек: металл
Материал обивки: велюр
Наполнитель: высокопрочный ППУ
Тип пружинного блока: змейка
Механизм: клик-клак
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 117*194*27
Вес брутто: 44
Объем: 0,610
Основные характеристики
- Ширина2040 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки390 мм
- Глубина860 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Вес40 кг
- Максимальная нагрузка240 кг
- Материалвелюр
- Материал каркасафанера, дерево, ДСП
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1170 мм
- Высота упаковки1940 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Объём упаковки0.61 м3
- Вес упаковки44 кг