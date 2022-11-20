Диван Джаз

13 оценок

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Пуф Альфа, Бета

Характеристики товара

Описание

Производство: Россия

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром


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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размеры(ДхВхШ)
Диван 800мм 80х86х65
Диван 900мм 90х86х65
Диван 1000мм 100х86х65
Диван 1100мм 110х86х65
Диван 1200мм 120х86х65
Диван 1300мм 130х86х65
Диван 1400мм 140х86х65
Диван 1500мм 150х86х65
Угловая вставка 65х86х65

Выполненные заказы

Модульные диваны Джаз фисташка, оранжевый, беж, шоколад, желтый, синий
Модульные диваны Джаз фисташка, оранжевый, беж, шоколад, желтый, синийМодульные диваны Джаз фисташка, оранжевый, беж, шоколад, желтый, синий
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