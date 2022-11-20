Характеристики товара
Описание
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Диван 800мм
|80х86х65
|Диван 900мм
|90х86х65
|Диван 1000мм
|100х86х65
|Диван 1100мм
|110х86х65
|Диван 1200мм
|120х86х65
|Диван 1300мм
|130х86х65
|Диван 1400мм
|140х86х65
|Диван 1500мм
|150х86х65
|Угловая вставка
|65х86х65
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