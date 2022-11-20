Товар в корзине. Перейти

Кресло ALEX, зеленый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло ALEX, горчичный
Кресло ALEX, горчичный
Следующий Кресло Hee Welling, черный
Кресло ALEX, горчичный

Характеристики товара

Описание

Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, словно фото с обложки журнала? Тогда почему бы не начать… с кресла? Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лакончиный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина660 мм
  • Глубина795 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Hee Welling, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
11

Кресло Hee Welling, черный

В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Кресло Hee Welling, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
8

Кресло Hee Welling, белый

Кресло LOBSTER CHAIR, зеленыйНастоящее фото товара Кресло LOBSTER CHAIR, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
63 890
Оптовая цена
5

Кресло LOBSTER CHAIR, зеленый

В наличии 5 шт.
Кресло LOBSTER CHAIR, коричневыйНастоящее фото товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
63 890
Оптовая цена
6

Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый

В наличии 9 шт.
Кресло руководителя TopChairs Crown черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Crown черное, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99014
45 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло руководителя TopChairs Crown черное

Кресло руководителя TopChairs Crown молочноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Crown молочное, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99014
45 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло руководителя TopChairs Crown молочное

Кресло офисное TopChairs Crown молочноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown молочное, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99023
44 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное TopChairs Crown молочное

Кресло офисное TopChairs Crown черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown черное, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99023
44 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло офисное TopChairs Crown черное

Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99014
45 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое

Кресло офисное TopChairs Names черныйНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Names черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Names черный

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела

Кресло SWAN CHAIR, винныйНастоящее фото товара Кресло SWAN CHAIR, винный, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
6

Кресло SWAN CHAIR, винный

Кресло SWAN CHAIR, зеленыйНастоящее фото товара Кресло SWAN CHAIR, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
12

Кресло SWAN CHAIR, зеленый

Полукресло ШарриНастоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
13

Полукресло Шарри

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 02 , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
12

Чехол для стола 02

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
11

Чехол для стола 17

Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Чехол для стола 20

Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
5

Чехол для стола 21 праздничный, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
15

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый