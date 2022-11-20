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Кресло для отдыха Статус черный

Артикул: CH-053-534
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Статус» – мягкое, удобное кресло в гостиную для чтения и отдыха. Анатомической формы спинка повторяет изгибы спины, одновременно расслабляя и поддерживая позвоночник в физиологически правильном положении. Сидение оптимальной глубины обеспечивает удобную посадку, а линии изогнутых подлокотников разработаны с учетом контуров рук.

Кресло для отдыха «Статус» – это не только о красоте в мельчайших деталях, а и о высоком качестве. Верх подлокотников изготовлен из натурального шпона ясеня, а надежная конструкция выдерживает большие нагрузки и не расшатывается. Благодаря небольшим габаритам кресло для отдыха впишется в гостиную небольшой площади и изящно дополнит современный интерьер. Выглядит солидно и статусно за счет необычного дизайна ножек и безупречно отстроченных «линий» на спинке.

Высота от пола до сиденья — 470Угол наклона спинки — 103°Толщина мягкого элемента — 50Высота подлокотника от пола — 570Высота подлокотника от сиденья — 140Ширина подлокотника — 50Высота ножек до мягкого элемента — 440

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес19,5 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасфанера и мдф, шпон
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

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