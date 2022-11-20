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Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 1Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 2Видеообзор стула Solar - ChiedoCover - видео 3Сборка стула Solar производства ChiedoCover - видео 4Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 5Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 6Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 7Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 8Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 9Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 10Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 11Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 12Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 13Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 14Стул Solar, желтый, ножки металл - фото 15

Стул Solar, желтый, ножки металл

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес7,7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявельвет, велюр, замша
  • Цветжелтый

Популярные варианты обивки

Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете 0909
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете LilacLilac
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете CreamCream
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете 666666
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете 0404
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете ecruecru
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете 1414
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете 88
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете 4141
Стул Solar, желтый, ножки металл - обивка в цвете 2626
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Стул Solar, желтый, ножки металл — выполненные заказы

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