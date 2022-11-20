Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина520 мм
- Глубина550 мм
- Вес7,7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявельвет, велюр, замша
- Цветжелтый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Комплект мебели Модерн
Стул Хадсон
Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе
Стол Кофейный №1
Стол Лофт А1
Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки
Стул Марк, велюр желтый, металлические ножки
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло