Фотография Полукресло Самбука, голубое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Полукресло Самбука, голубое

4.5
Оптовая цена
19 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Полукресло Самбука, голубое
Полукресло Самбука, голубое
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Полукресло Самбука, голубое

4.5
19590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • МатериалГобелен
  • Цветголубой
  • Высота850 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота до сиденья450 мм

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