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Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 1Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 2Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 3Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 4Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 5Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 6Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 7

Стул полубарный Логан велюр темно-синий

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Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный
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Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья47.5 мм
  • Глубина сиденья42 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

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