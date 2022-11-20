Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья47.5 мм
- Глубина сиденья42 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Комплект уличной мебели Калисто цветной
Секция перфорированная 3х местная
Стол DSW детский белый
Кресло Drift Full M, экокожа коричневая
Кресло для посетителей и переговорных черный
Бра V1206-1W Lione 1*E14*60W
Люстра Томми, матовый хром, 5 светильников
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim