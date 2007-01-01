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Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Логан велюр темно-синий
26 оценок
7 690
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 1Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 2Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 3Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 4Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 5Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 6Стул полубарный Логан велюр темно-синий - фото 7

Стул полубарный Логан велюр темно-синий

Артикул: CH-036-863
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Логан велюр синий ножки из металла черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес9.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки20.2 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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