Характеристики товара
Описание
Кресло Magnus — это персональный уголок спокойствия в вашем доме. Его пышные формы и невероятно мягкое сиденье в сочетании с обивкой из шенилла дарят ощущение уюта и комфорта, словно обволакивая вас своей нежностью.
Механизм вращения и качения позволяет трансформировать кресло в положение "Релакс", где вы можете откинуться на спинку и расслабиться, вытянув ноги.
Элегантные черные ножки с порошковым покрытием придают креслу современный и стильный вид. Magnus станет настоящим украшением вашей гостиной, будь то классический или современный интерьер.
Magnus — это не просто мебель, это инвестиция в ваш комфорт и здоровье. Благодаря высококачественным материалам и идеальной эргономике оно прослужит вам долгие годы, даря приятные минуты отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина880 мм
- Высота985 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Цвет ножекЧерный матовый
- Страна изготовленияКитай