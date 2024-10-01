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Кресло качалка с оттоманкой Magnus, серый

Артикул: CH-063-051
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Magnus — это персональный уголок спокойствия в вашем доме. Его пышные формы и невероятно мягкое сиденье в сочетании с обивкой из шенилла дарят ощущение уюта и комфорта, словно обволакивая вас своей нежностью.

Механизм вращения и качения позволяет трансформировать кресло в положение "Релакс", где вы можете откинуться на спинку и расслабиться, вытянув ноги.

Элегантные черные ножки с порошковым покрытием придают креслу современный и стильный вид. Magnus станет настоящим украшением вашей гостиной, будь то классический или современный интерьер.

Magnus — это не просто мебель, это инвестиция в ваш комфорт и здоровье. Благодаря высококачественным материалам и идеальной эргономике оно прослужит вам долгие годы, даря приятные минуты отдыха.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота985 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Цвет ножекЧерный матовый
  • Страна изготовленияКитай

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