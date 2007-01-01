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Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Nico Ткань Терракотовый
13 оценок
8 640
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Стул барный Nico Ткань Терракотовый - фото 1Стул барный Nico Ткань Терракотовый - фото 2Стул барный Nico Ткань Терракотовый - фото 3

Стул барный Nico Ткань Терракотовый

Артикул: CH-052-425
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1065 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1065 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья620 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес7.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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