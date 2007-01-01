Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина500 мм
- Высота1065 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья620 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес7.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
- Обивкаткань
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки930 мм
- Вес упаковки8.50 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет