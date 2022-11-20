Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Высота1065 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья620 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Обивкаткань
- Каркаснемонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
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