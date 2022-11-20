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Кресло Мэйден гусиная лапка, серый

Артикул: CH-053-329
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкое сиденье с высокой поддерживающей спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется прочная износостойкая ткань с точечным декором. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг и обеспечивает хорошую устойчивость. Удобные подлокотники добавят комфорта. Кресло прекрасно смотрится в гостиной или столовой зоне.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*38*73
Вес брутто: 13,50
Объем: 0,20

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес11,50 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай

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