Характеристики товара
Описание
Мягкое сиденье с высокой поддерживающей спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется прочная износостойкая ткань с точечным декором. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг и обеспечивает хорошую устойчивость. Удобные подлокотники добавят комфорта. Кресло прекрасно смотрится в гостиной или столовой зоне.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*38*73
Вес брутто: 13,50
Объем: 0,20
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина730 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес11,50 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Каркасметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияКитай