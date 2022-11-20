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Кресло Вэйл серый

Артикул: CH-053-333
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива гевеи. В качестве обивки используется износостойкая прочная ткань, которая не истирается и не линяет со временем. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры. Каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 82*37*57
Вес брутто: 12,80
Объем: 0,17

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Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес8,800 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасмассив гевеи
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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