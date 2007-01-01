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Настоящее фото товара Кресло Вэйл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Вэйл серый
26 оценок
16 29019
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Вэйл серый - фото 1Кресло Вэйл серый - фото 2Кресло Вэйл серый - фото 3Кресло Вэйл серый - фото 4
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Кресло Вэйл серый

Артикул: CH-053-333
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина790 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Вэйл серый обивка ткань ножки из массива дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина790 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес10.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Каркасмассив гевеи

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.8 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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