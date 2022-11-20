Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны

7 оценок

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Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны

4.2
89 690 ₽
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Обеденная группа Океаник, на 4 персоны
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Обеденная группа Океаник, на 6 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 120х80 см, 1

Кресло, 4

Мягкое сидение (подушка), 4


Небольшой обеденный комплект «Океаник» – стол и четыре кресла – отличное решение для летней веранды или открытой террасы частного дома. Дизайн комплекта выполнен в немецком стиле и сочетает в себе строгость и практичность.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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