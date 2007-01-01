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Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора
43 оценки
25 190
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Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора - фото 1Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора - фото 2Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора - фото 3Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора - фото 4Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора - фото 5Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора - фото 6Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора - фото 7

Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, белый, тортора

Артикул: CH-026-735
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина1945 мм
  • Высота850 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический шезлонг Alfa фабрики Nardi, на котором можно принимать солнечные ванны, сделан из высококачественного полипропилена. Благодаря этому он ударопрочен и устойчив к УФ-излучению к различным погодным явлениям.
Тканевое покрытие шезлонгов - инновационный материал для улицы - текстилен. Текстилен - прочный высокотехнологичный полиэстер, который отлично подходит для использования на открытом воздухе. Ткань не выгорает даже под прямыми солнечными лучами, она не повреждается от воздействия влаги и может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Текстилен не вызывает аллергии, не гниет и имеет высокую прочность на разрыв. Лежаки с текстиленом - идеальный вариант для пляжа и бассейна.
Оснащен маленькими колесами для удобного перемещения и нескользящими ножками для устойчивого положения. Удобные подлокотники с двух сторон и 4-позиционная регулируемая спинка обеспечивают удобное положение для сна и отдыха.

В данной модели используется текстилен Tortora 2x2

Упаковка в термоусадочной упаковке -
шт и объем в кубометрах: 17 шт, 3,041 куб. м

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина1945 мм
  • Высота850 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка200 кг
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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