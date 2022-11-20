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Набор мебели Бетта Мини - фото 1

Набор мебели Бетта Мини

12 оценок
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Кресло пластиковое Bora, белое

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 600х600х730
кресло: 600х530х950
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Цвет поверхности : серый, коричневый
Материал поверхности : дерево
Комплектация : квадратный стол (2уп.); 2 кресла
Страна производства : РОССИЯ

20 кг / 0,658 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыдерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.66 м3
  • Вес упаковки20 кг

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