Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 600х600х730
кресло: 600х530х950
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Цвет поверхности : серый, коричневый
Материал поверхности : дерево
Комплектация : квадратный стол (2уп.); 2 кресла
Страна производства : РОССИЯ
20 кг / 0,658 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыдерево
- Материал сиденьядерево
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.66 м3
- Вес упаковки20 кг