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Скамья-глайдер Турнэ - фото 1

Скамья-глайдер Турнэ

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Характеристики товара

Описание

2-х местная скамья-глайдер горизонтально "парит" над поверхностью вперед-назад, а не качается. Ее легкое бесшумное раскачивание вперед-назад помогает полностью расслабиться. Система глайдер состоит из неподвижного основания-рамы и качающейся над ним скамьи. Скамья и основание соединяются между собой при помощи четырёх кронштейнов – подвесов маятникового типа. В основаниях каждого кронштейна вмонтировано 2 подшипника, которые обеспечивают бесшумное и плавное парение над поверхностью. Длина шарниров ограничивает амплитуду колебания. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 16,57 кг
Высота: 86 см
Ширина: 117,5 см
Длина: 70 см
Упаковка (Д*Ш*В): 102х71х16 см
Упаковка (объем): 0,116 м3
Упаковка (вес): 16,9 кг

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1175 мм
  • Длина700 мм
  • Вес16.57 кг
  • Материал каркасасосна

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