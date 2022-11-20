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Лавочка садовая со спинкой Фортуна 1,5м - фото 1

Лавочка садовая со спинкой Фортуна 1,5м

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1500х740х900
Материал каркаса : сталь
Материал поверхности : хвоя АВ
Дополнительно : обработана декоративным антисептиком Палисандр. Паллетная норма 8 упаковок.
Страна производства : РОССИЯ

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