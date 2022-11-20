Шезлонг-лежак пластиковый Alfa

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Характеристики товара

Описание

Классический шезлонг Alfa фабрики Nardi, на котором можно принимать солнечные ванны, сделан из высококачественного полипропилена. Благодаря этому он ударопрочен и устойчив к УФ-излучению к различным погодным явлениям.
Тканевое покрытие шезлонгов - инновационный материал для улицы - текстилен. Текстилен - прочный высокотехнологичный полиэстер, который отлично подходит для использования на открытом воздухе. Ткань не выгорает даже под прямыми солнечными лучами, она не повреждается от воздействия влаги и может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Текстилен не вызывает аллергии, не гниет и имеет высокую прочность на разрыв. Лежаки с текстиленом - идеальный вариант для пляжа и бассейна.
Оснащен маленькими колесами для удобного перемещения и нескользящими ножками для устойчивого положения. Удобные подлокотники с двух сторон и 4-позиционная регулируемая спинка обеспечивают удобное положение для сна и отдыха.
В данной модели используется текстилен Trama Caffe

Упаковка в термоусадочной упаковке-
шт и объем в кубометрах: 17 шт, 3,041 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина1945 мм
  • Вес14 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьятекстилен
  • Допустимая нагрузка200 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

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