Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина680 мм
- Вес35 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стол Лидер 9
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден