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Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant белый - фото 1Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant белый - фото 2

Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant белый

11 оценок
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Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant черное
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Подвесное кресло-кокон Sevilla Elegant черное

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес31 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветбелый

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